Rimosso l’ultimo ostacolo, dall’8 aprile il mercato di Varese può già traslocare in piazza Repubblica

Adesso è davvero tutto pronto per l’imminente trasferimento del mercato di Varese da piazzale Kennedy in piazza Repubblica.

E non si parla solo dell’ordinanza che istituisce divieto di sosta nella zona del teatro, di cui abbiamo appena parlato, o del completamento degli arredi urbani della piazza, dove la nuova pavimentazione è ultimata, mentre si stanno rifinendo i servizi dedicati agli operatori ambulanti.

C’era infatti un elemento di incertezza in più, che ora è rimosso: il Tar ha respinto la misura cautelare contenuta nel ricorso di un ambulante che non era favorevole al cambiamento e che chiedeva di non trasferire il mercato.

Ora, quindi, si prevede anche una data precisa per il trasloco: giovedì 8 aprile 2021. Spostamento che, naturalmente, avverrà secondo le norme covid: se saremo in zona rossa, solo per gli alimentari, se saremo in zona arancione anche per il resto delle bancarelle.