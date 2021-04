Rinascita è vita, dalla poesia all’avventura

Buongiorno ai miei piccoli lettori!

Pasqua significa rinascita. Questa settimana per voi ho pensato a letture che aprano alla vita. Il primo è poesia.

Tutti diversi

Sabina Colloredo pubblica per De Agostini “Tutti diversi”, trentacinque ritratti di bambini per vedere il mondo con i loro occhi.

Il sorriso di Aurora, Jacopo, Davide: una poesia per ogni bambino.

Che ci sia una poesia che rappresenta anche voi?

Tutti diversi

di Sabina Colloredo

De Agostini editore – € 12.90

Il giardino dei desideri

Per i più grandi una bellissima avventura: “Il giardino dei desideri” di Azzurra D’Agostino.

Una stella cadente è un seme. Questo seme, una volta che tocca terra, può essere piantato, coltivato e raccolto. Ci vuole un Giardiniere dei desideri per occuparsene. Maneggiare i desideri delle persone però è più difficile di quanto si possa pensare. E anche molto più avventuroso.

Davide si trasferisce in campagna. Nella dependance della villa fa una scoperta incredibile: piante mai viste prima.

Un caso da risolvere, un enigma la cui soluzione è scritta tra le stelle e i desideri delle persone che fanno di questo romanzo un trampolino di lancio verso la voglia di ricominciare a vivere davvero come prima.