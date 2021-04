Ritorno in zona gialla, riaprono la Rocca di Angera e il Parco Pallavicino di Stresa

In seguito all’approvazione del nuovo decreto in vigore dal 26 aprile e al ripristino della zona gialla in Piemonte e Lombardia, riaprono i cancelli di Parco Pallavicino a Stresa e della Rocca di Angera sul versante lombardo del Lago Maggiore.

IL PARCO PALLAVICINO a Stresa

Apertura dal 26 aprile al 30 giugno tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17.30 (ultimo ingresso) – chiusura parco ore 18.30

Ingresso 12 euro (adulti), 8 euro ragazzi (da 6 a 15 anni), 4 euro bambini (da 3 a 5 anni)

LA ROCCA DI ANGERA

Apertura dal 26 aprile al 30 giugno tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17.30 (ultimo ingresso) – chiusura museo ore 18.00 Ingresso 12 euro (adulti), 8,50 euro (ragazzi da 6 a 15 anni)

Consigliamo di consultare il sito www.isoleborromee.it o di chiamare il call center (Tel. + 39 0323 933478) per essere aggiornati su date e orari di apertura in base all’evolversi delle disposizioni governative.

É fortemente consigliato raggiungere le destinazioni Terre Borromeo già muniti di biglietto acquistabile tramite piattaforma booking.isoleborromee.it

Nel weekend è obbligatorio l’acquisto anticipato del biglietto tramite la piattaforma sopraindicata.