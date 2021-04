Sabato 24 aprile torna la raccolta alimentare di Croce Rossa Valceresio

Un piccolo gesto per un grande dono. Con questo slogan la Croce rossa italiana, Comitato Valceresio, lancia l’iniziativa della raccolta alimentare che si svolgerà domani, sabato 24 aprile.

Per tutta la giornata presso i punti vendita Tigros di Arcisate, Besano, Cantello, Saltrio e i Carrefour di Bisuschio e Cantello.

Dalle 8.30 alle 19, i volontari della Croce Rossa Valceresio saranno all’ingresso dei punti vendita indicati per raccogliere generi alimentari di prima necessità, prodotti non deperibili (pasta, biscotti, riso, tonno, carne in scatola, latte a lunga conservazione, ecc.) che i clienti vorranno acquistare e donare in occasione di questa iniziativa.

«Un appuntamento importante – spiegano i responsabili di Cri Valceresio – che ci permette di confezionare circa 80 pacchi alimentari ogni mese, che vengono distribuiti ad altrettante famiglie bisognose».

La raccolta alimentare è tra le iniziative più importanti svolte da Croce Rossa Italiana nell’ambito dei progetti socio-assistenziali, quella sfera del volontariato che si occupa di supporto e inclusione sociale, attraverso iniziative che mirano al soddisfacimento dei bisogni primari, alla promozione e facilitazione del pieno sviluppo dell’individuo.

«La pandemia dell’ultimo anno ha inasprito la situazione di molte persone, anche nella nostra Valceresio – aggiungono i coordinatori dell’iniziativa – Per questo il nostro compito è ancora di più quello di stare accanto a tutte le persone in difficoltà, con servizi di vario genere in base alle necessità».

Sabato 24 aprile ognuno, con un piccolo gesto, ha l’occasione di fare del bene e di “aiutare ad aiutare”.