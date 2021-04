Salvaguardia e territorio: siglata la convenzione tra Oggiona e l’ANC di Cassano Magnago

Salvaguardia e assistenza sul territorio a Oggiona con Santo Stefano. A partire dallo scorso sabato 3 aprile è infatti operativa la convezione tra il Comune e l’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) della sezione di Cassano Magnago.

Nella sala consiliare del paese del sud della provincia, al momento della sigla della convenzione (nella foto) erano presenti la prima cittadina Stefania Maffioli, il presidente dell’ANC Mauro Dal Corso, il responsabile della polizia locale Giovanni Cipolletta e l’assessore Pasquale Carrozzo.

Dall’osservazione del territorio comunale, in particolare alle scuole, palestre e impianti sportive, all’assistenza durante le manifestazioni, in supporto della protezione civile e della locale: sono circa ottanta i volontari operativi per la sezione di Cassano Magnago guidati dal presidente Mauro Dal Corso, che in passato ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri.

«Tali attività verranno svolte senza alcun potere autoritativo o di polizia, e qualunque situazione anomala o di pericolo verrà segnalata tempestivamente alle autorità competenti – fa sapere l’amministrazione comunale -. Di fondamentale importanza sarà la presenza, attraverso l’utilizzo di un veicolo a loro disposizione dotato di un logo dell’associazione, nell’ambito degli orari in cui è minore la presenza delle forze dell’ordine».

Sempre come spiegato dall’amministrazione comunale, attualmente l’associazione l’associazione sta inoltre operando presso l’hub Malpensa Fiere di Busto Arsizio per prestare un supporto logistico per coloro che intendono vaccinarsi (a questo link trovate l’articolo di VareseNews con la modulistica da compilare e presentare all’hub).