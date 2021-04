“Scegli oggi il tuo domani”: l’Università dell’Insubria si presenta ai futuri studenti

Con un video ritmato e sorridente, l’Università dell’Insubria invita all’open day online «Scegli oggi il tuo domani», dedicato alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, con inizio venerdì 9 aprile alle ore 10. La clip, che si intitola «E adesso tocca a te» ed è visibile in questi giorni sui social media, coglie docenti e studenti nel backstage durante le riprese per la presentazione dei corsi di laurea: «Un modo inedito e lieve per raccontare la nostra comunità che mi auguro saprà sorprendervi, come ha sorpreso me», ha commentato il rettore Angelo Tagliabue.

Con i suoi sette dipartimenti, l’ateneo offre 3 corsi di laurea a ciclo unico (Medicina, Odontoiatria e Giurisprudenza), 22 corsi di laurea triennale e 12 corsi di laurea magistrale (di secondo livello, ai quali è dedicato un open day il 14 maggio). Sono otto i corsi che prevedono il conseguimento del doppio titolo, valido sia in Italia che nel paese convenzionato, grazie ad accordi internazionali con prestigiose università straniere.

L’Insubria conta attualmente più di 12mila iscritti e dal 1998, anno della fondazione, ha superato i 30mila laureati: una popolazione di ex studenti premiata nel mondo del lavoro, con una percentuale di impiego ben retribuito che, secondo l’ultima indagine Almalaurea, è intorno all’85 per cento, nettamente superiore rispetto alla media lombarda dell’82 per cento e a quella nazionale del 74,1 per cento.

Tra le novità per il 2021/22, cinquanta posti e una sede in più per diventare infermieri: la laurea triennale in Infermieristica, già presente con successo nei poli di Varese e di Como, sarà attivata anche all’Asst della Valle Olona a Busto Arsizio: qui l’Insubria accoglierà dal prossimo anno accademico i primi 50 immatricolati, subentrando all’Università degli studi di Milano.

Dal 9 aprile in una apposita sezione del sito sono pubblicati materiali dedicati ai futuri studenti, suddivisi nelle cinque aree di interesse dell’ateneo: Giuridico-economica (Economia e management; Giurisprudenza), Scienze umane e sociali (Scienze della comunicazione; Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale; Scienze del turismo; Storia e storie del mondo contemporaneo), Sanitaria (Medicina e chirurgia; Odontoiatria e protesi dentaria; Infermieristica; Ostetricia; Educazione professionale; Fisioterapia; Igiene dentale; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia), Sportiva (Scienze motorie), Scientifica e tecnologica (Biotecnologie; Scienze biologiche; Chimica e chimica industriale; Fisica; Matematica; Informatica; Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente; Scienze dell’ambiente e della natura).

Dal 12 al 16 aprile sulla piattaforma Teams docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo sono protagonisti di una serie di mini-eventi di approfondimento in diretta: presentazione dei corsi, mini-conferenze, momenti di presentazione dei test di ammissione e delle prove di verifica con la possibilità, per gli studenti interessati a Giurisprudenza e Scienze del turismo, di sostenere la prova che, se superata, sarà valida in caso di futura immatricolazione. Il 12 aprile dalle 15 alle 16 si parla di contributi, borse di studio e collegi universitari. Inoltre, sono attivi sportelli on-line per l’orientamento, con momenti specifici dedicati a studenti con disabilità o Dsa

Il programma dettagliato e il form di iscrizione per la partecipazione ai mini-eventi online sono disponibili sul sito di ateneo: www.uninsubria.it/openday.

