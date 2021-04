Sciopero del sindacato Orsa venerdì 23 aprile, possibili disagi sulla linea ferroviaria

È stato proclamato per venerdì 23 aprile lo sciopero del sindacato Orsa che potrebbe generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Non saranno interessate le fasce orarie di garanzia ma sono ipotizzabili dei disagi dalle 9.00 alle 17.00 circa.

Il comunicato di Trenord:

Si avvisa che, nella giornata di venerdì 23 aprile 2021 il sindacato Or.S.A. ha proclamato uno sciopero dalle ore 09:00 alle ore 16:59 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Il Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Non sono coinvolte dallo sciopero le fasce orarie di garanzia. Si precisa che, arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00. Per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni, potranno essere instituiti: ➢ autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1). Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite la nostra App o nelle pagine di direttrice del sito internet www.trenord.it Essendo ipotizzabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a conclusione dello sciopero, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor