Sconto del 50% sul canone unico patrimoniale per i ristoratori di Besnate

Mercoledì 31 marzo la seduta consiliare di Besnate, accogliendo la proposta della commissione Statuto e regolamenti, ha deliberato all’unanimità la possibilità di introdurre una riduzione del 50% del nuovo canone unico patrimonale che sostituisce la vecchia tassa di occupazione suolo pubblico a favore di bar e ristoranti besnatesi che intendano utilizzare lo spazio esterno per i dehors in vista della bella stagione.

La delibera è stata presentata dall’assessore al Bilancio e alla Cultura, Giuseppe Blumetti: «Il canone unico patrimoniale sostituisce i vecchi tributi (Tosap e l’imposta comunale sulla pubblicità), ma in realtà è suddiviso in tre componenti (occupazione di aree pubbliche, pubblicità e occupazione di suolo per la realizzazione dei mercati). Quest’ultima assorbe anche la Tari. Una significativa modifica del testo portata in commissione – e votata all’unanimità – ha previsto l’introduzione di una riduzione del 50% del canone per le occupazioni di aree pubbliche realizzate da esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande per la vendita dei loro prodotti».

Al momento della votazione, maggioranza e minoranza si sono espressi all’unanimità. Il sindaco Corbo ha definito la delibera «significativa per tutte le nostre realtà»

«Abbiamo voluto con questo “sconto”, collegialmente, senza distinzioni politiche, adottando uno strumento giuridico di sostegno e promozione all’iniziativa imprenditoriale di bar e ristoranti besnatesi», ha spiegato l’assessore a margine del consiglio.