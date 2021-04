Scritta contro Napoli a Castronno. Il sindaco: “Sarà rimossa, no a bagarre sui social”

Una scritta apparsa sul muro del ponte ferroviario di Cascine Maggio sta facendo discutere a Castronno dove sui social si è accesa una bagarre sulla richiesta di rimozione. Rimostranze arrivate anche al nostro giornale con il cittadino Castronnese Fabio Raiola che scrive:

“Caro sindaco, come sicuramente avrà avuto modo di percepire tramite le tante segnalazioni sui social network, circa 10 giorni fa è apparsa una scritta a dir poco indecorosa, sui muri portanti del sottopasso ferroviario che, da via campo dei fiori, porta in via Lombardia (di cui allego foto). Purtroppo nel 2021, siamo costretti a convivere con persone che ancora credono nelle differenze razziali e territoriali e sentono il bisogno di esprimere le loro balorde ed offensive idee imbrattando le mura cittadine ma, e questo mi fa specie, tali scritte sono ancora presenti sul suddetto muro“.

La scritta, che si rifà al mondo del tifo calcistico organizzato, non è passata inosservata al Comune con il sindaco Guseppe Gabri che spiega: «Quando mi è arrivata la segnalazione ho attivato le procedure e settimana prossima la scritta sarà rimossa. Vedo però che spesso per questo tipo di segnalazioni si usano i social network più che altro per creare polemica. Le segnalazioni vanno indirizzate al Comune se si vuole promuovere un intervento, è superfluo creare bagarre sui social».