Il segreto di Irma per arrivare a 101 anni: “Lavorare tanto e mangiare il giusto”

Grande festa alla nuova Residenza Il Giardino di Gallarate. Una ospite della struttura, la signora Irma Bellini, ha infatti festeggiato i 101 anni.

L’occasione è stata celebrata con una festa in cui hanno partecipato con emozione tutti gli ospiti della struttura; non sono mancate tantissime attestazioni di stima e affetto per la signora conosciutissima in città, tra tante segnaliamo la apprezzatissima videochiamata del Sindaco Andrea Cassani.

Alla più classiche delle domande sul segreto della sua longevità, la signora Irma ha risposto decisa: «Ho sempre lavorato tanto nella mia vita e ho sempre mangiato il giusto, senza mai esagerare».

La Direzione della Residenza ringrazia i familiari della signora e gli operatori della struttura per il supporto all’organizzazione della bellissima festa.