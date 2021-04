Una serata per parlare di medicina territoriale, organizzato dalla lista “Cardano è”

Un’occasione per riflettere sulla medicina territoriale, paragonando la sanità lombarda ad altre realtà: questo lo scopo dell’incontro online (“Smettiamola di dire: non si può“) che si terrà domani sera, lunedì 12 aprile, sulla pagina Facebook della lista “Cardano è” di Cardano al Campo, ore 21.

« L’incontro di domani vuole semplicemente essere un occasione per discutere di quelle che possono essere idee o modelli di sanità territoriale differenti dall’attuale modello lombardo», spiega il consigliere comunale della civica, Massimo Poliseno.

La situazione lombardaverrà confrontata con le esperienze sul campo di due giovani dottoresse: coordina Silvia Puzzovio, di “Cardano è” e interverranno Alice Vergazzini e

Melinda Rocchi, «due giovani dottoresse che lavorano fuori dalla nostra regione e che parleranno della loro esperienza».

«Inoltre – conclude Poliseno – vuole essere un momento, grazie anche alla partecipazione di medicina democratica, per riflettere sul modello sanitario lombardo e su come e dove questo possa essere ripensato. Spero poi che l’incontro possa dare spunti utili circa gli strumenti che gli enti locali possono mettere in campo in ambito sanitario non solo nell’attuale scenario pandemico, ma anche ad epidemia conclusa».