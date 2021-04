Si è costituito a Parigi Raffaele Ventura, terrorista rosso di origini varesine

Tra i terroristi dell’estrema sinistra per i quali il Governo italiano ha chiesto e ottenuto l’estradizione nei giorni scorsi, c’è anche il varesino Raffaele Ventura, un passato nelle Formazioni Comuniste Combattenti con il nome di battaglia “Coz”, oggi 70enne, condannato per concorso morale nell’omicidio del vice brigadiere Antonio Custra, avvenuto il 14 maggio 1977, durante una manifestazione della sinistra extraparlamentare a Milano.

Il suo nome era nell’elenco dell’operazione Ombre Rosse insieme a Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Colavitti, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi, Luigi Bergamin, Narciso Manenti e Maurizio Di Marzio. Insieme a Bergamin e Di Marzio non si era fatto trovare al momento dell’esecuzione dell’arresto ma si è consegnato poche ore fa a Parigi, così come ha fatto Bergamin. In Francia dal 1985, protetto dalla dottrina Mitterrand, Ventura dovrà scontare 20 anni di carcere in Italia.