Si rimette mano al “giardinetto” intorno a San Pietro a Gallarate

Il Comune di Gallarate sta risistemando l’area verde intorno alla chiesa di San Pietro, oratorio romanico che è anche monumento nazionale.

La zona era molto rovinata, anche per l’uso scorretto da parte delle persone che si radunavano nella zona, in particolare dal lato dei portici, verso la piccola Piazzetta San Pietro, “frequentata” anche per bisogni fisiologici di cani ed esseri umani (frequenti le segnalazioni). Non un bel biglietto per il centro di Gallarate, cui per fortuna ora si mette mano.

Piazzetta San Pietro è da anni un punto problematico per l’ordine e il decoro (tre anni fa la definivamo “buco nero” del centro), anche per il ritrovo diurno di persone con dipendenze da alcol e quello serale di molti ragazzini non sempre rispettosi dello spazio.

Un certo miglioramento era stato portato dall’intervento – privato – sulla cosiddetta “loggetta San Pietro” affacciata su piazza Libertà, che ha comportato anche il recupero del lato verso la piazzetta, che è stata in parte recintata tra 2017 e 2018. Adesso si fa il passo successivo. Sperando che un certo ordine riportato anche sullo spazio verde possa contribuire ad evitare la sensazione di “terra di nessuno” e l’uso scorretto.