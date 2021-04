Somma Lombardo: approvato il progetto per la pavimentazione dell’asilo Gemma Missaglia

L’intervento di sostituzione della pavimentazione e di adeguamento antincendio dell’asilo nido comunale “Gemma Missaglia” di Somma Lombardo (in via Salvioni) è stato approvato dalla giunta Bellaria.

Il costo complessivo è di 300mila euro. «Dovevamo fare dei cospicui lavori di adeguamento del sistema dell’antincendio», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Piantanida Chiesa, «e abbiamo deciso di cambiare la pavimentazione in linoleum, che contiene una bassissima percentuali di amianto, ma che è necessario rimuovere. Non è una quantità pericolosa, ma essendo un edificio ormai vecchio abbiamo deciso, come amministrazione, di rinnovarlo». La rimozione coinvolgerà la scala e i locali del primo piano.

I lavori, precisa Piantanida, inizieranno nei prossimi mesi: «Dobbiamo ancora decidere quando, visto che i lavori sono lunghi».