Sostenibilità e tante iniziative “green” per la nuova stagione turistica al Monte Generoso

(Foto di Gabriele Ronchi) – E’ stata presentata questa mattina con una conferenza stampa online la nuova stagione turistica della Ferrovia del Monte Generoso, che prenderà il via il 1° maggio con molti eventi, ma anche una grande attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

Ed è proprio su quest’ultimo tema che si concentrano molte novità della nuova stagione.

«La Ferrovia del Monte Generoso si prende cura dell’ambiente insieme ai suoi ospiti – ha spiegato Monica Besomi, responsabile Sales & Marketing della Ferrovia – aderendo a varie iniziative come Swisstainable e Myclimate, proponendo la mostra EvE Carcan sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu sulla sostenibilità e con una serie di eventi enogastronomici legati al territorio. Il 2 maggio, inoltre, organizza il Clean Up Day con un gruppo di volontari della Summit Foundation di Vevey per sensibilizzare gli escursionisti, che possono unirsi a loro per ripulire i sentieri attorno al Fiore di pietra».

«Proseguiamo nel percorso, cominciato già l’anno scorso, che mette al primo posto della nostra strategia aziendale lo sviluppo sostenibile. Oltre a partecipare al programma Swisstainable di Svizzera Turismo, siamo la prima risalita di montagna di tutto il Ticino e il Camping Monte Generoso è il primo campeggio svizzero ad aver aderito all’iniziativa «Cause We Care» della fondazione myclimate. L’iniziativa offre la possibilità ai nostri ospiti di rendere la loro esperienza “climaticamente neutra” compensando le emissioni di CO2 con un contributo volontario di un franco su ogni pernottamento per i campeggiatori ed ogni viaggio in treno per i visitatori del Fiore di pietra».

Dal canto suo la Ferrovia del Monte Generoso si impegna a raddoppiare questa somma destinandone una parte a progetti sostenibili realizzati dalla fondazione myclimate in ambito internazionale e il restante importo in misure di sostenibilità sul territorio e all’interno dell’azienda stessa

Anche i lavori di ristrutturazione della sovrastruttura ferroviaria della Ferrovia, giunti alla fine della seconda fase, seguono rigorose procedure a tutela dell’ambiente. «Ogni intervento è controllato e supervisionato dai consulenti ambientali della Oikos Swiss di Giubiasco che segue i lavori dall’inizio della prima fase del 2019 – dice Massimo Bosisio, capo esercizio della Ferrovia Monte Generoso – Una scelta importante che vuole proteggere al massimo l’integrità e la bellezza della natura del Monte Generoso tanto amato dai ticinesi e non solo».

Intanto, in vetta al Fiore di pietra è tutto già predisposto e in totale sicurezza con il riconoscimento Clean & Safe di Svizzera Turismo, per accogliere gli ospiti che non vogliono perdersi nessun evento della stagione. A cominciare dalla festa di inaugurazione che prevede uno sconto del 50% per tutti sui biglietti della cremagliera. Sabato 1° Maggio i Corni dal Generus ricevono gli ospiti in vetta con la loro insostituibile musica che racconta dei miti e delle leggende delle Alpi. Seguono la degustazione con il partner locale Formaggiusto, altre proposte golose e un concorso a premi.

Domenica 2 maggio è invece in programma l’anteprima della mostra EvE Carcan – Art for the Global Goals. Le autrici, la fotografa Patricia Carpani, e la pittrice Claudia Cantoni, espongono una selezione di 8 delle 17 opere della mostra, che raffigurano gli obiettivi dell’Agenda Globale 2030 dell’Onu sulla sostenibilità, focalizzando problematiche sociali ed ambientali. La mostra è visitabile gratuitamente sino alla fine della stagione secondo gli orari di apertura del Fiore di pietra.

Alcune novità, come le visite guidate del Fiore di pietra, le camminate alla ricerca delle erbe aromatiche del Monte Generoso, le serate dedicate all’ Open Air Cinema e alla Svizzera nel piatto si aggiungono ad eventi molto seguiti da sempre. Restano in calendario, infatti, i Sunset Apéro del venerdì davanti allo spettacolo del tramonto in vetta, le Jazz Matinée, il risveglio Yoga, il Generoso Trail per il piacere degli sportivi e gli imperdibili viaggi nostalgici a bordo del treno a vapore e del vagone stile Belle Époque. www.montegeneroso.ch/eventi

Tra gli eventi enogastronomici, spiccano le Serate Ticinesi del sabato sera, dove ai fornelli si cimentano, oltre allo Chef Angelo Caironi del Ristorante Fiore di pietra, anche altri Chef ticinesi ospiti e il VettaBrunch domenicale presenta un buffet di specialità dolci e salate create con prodotti stagionali del territorio.

Tutti gli eventi sul sito della Ferrovia del Monte Generoso, sulla pagina Facebook e sull’account Instagram @ferroviamontegeneroso