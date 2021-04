Specialmente Donna: 4 giorni di prevenzioni gratuita in Humanitas Mater Domini

Sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce, soprattutto in questo delicato periodo, durante il quale l’emergenza Covid-19 ha portato molte donne a rimandare visite ed esami di screening. Nel 2020 in Lombardia, il 58,6%* di chi ha annullato visite o esami lo ha fatto per timori legati alla pandemia, nonostante le misure di sicurezza adottate da ogni struttura sanitaria. Nei primi nove mesi dello stesso anno, inoltre, sono saltati oltre 2 milioni esami di prevenzione**, per la maggior parte relativi a patologie femminili.

Per questo motivo, gli ospedali Humanitas Mater Domini (Castellanza), Humanitas San Pio X (Milano), Humanitas Gavazzeni e Castelli (Bergamo) hanno deciso di aderire all’(H)-Open Week patrocinato da Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), sensibilizzando il mondo femminile sull’importanza di continuare a prendersi cura della propria salute, perchè la diagnosi precoce rimane l’arma vincente per battere sul tempo molte patologie e disturbi.

Attraverso la campagna di prevenzione femminile del gruppo Humanitas, “Specialmente Donna”, l’ospedale di Castellanza ha organizzato dal 21 al 24 aprile un fitto calendario di iniziative gratuite, sia digitali che in presenza: eventi on line, televisite, consulti in ambulatorio con gli specialisti dell’area ginecologica, dermatologica, dietologica, piscologica e tanto altro ancora.

Il calendario degli appuntamenti

Eventi online

Spazio ad approfondimenti e alle vostre domande durante i nostri appuntamenti on line.

Mercoledì 21 aprile

Donna e Covid-19. Come è cambiato il suo ruolo?

Ore 18.30 – 19.30

Interverrà la dott.ssa Alessandra Massironi, neuropsicologa e psicoterapeuta

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148316100449

Giovedì 22 aprile

Endometriosi e infertilità. Facciamo chiarezza

Ore 18.30 – 19.30

Interverrà il dott. Alfredo Porcelli, ginecologo e specialista delle malattie dell’apparato riproduttivo

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148321217755

Televisite

A tu per tu con lo specialista, al tuo fianco anche on line

Mercoledì 21 aprile

Menopausa e i cambiamenti nella donna.

Ore 11.30 – 12.30

Con la dott.ssa Elena Corradini, ginecologa

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148317996119

Alimentazione e menopausa: cosa mangiare per sentirsi in forma?

Ore: 10.00 – 12.00

Con la dott.ssa Laura Carabelli, dietologa

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148320377241

Giovedì 22 aprile

Ore: 12.00 – 13.00

Endometriosi, cistite, problemi alle vie urinarie. Un aiuto dall’alimentazione. Parlane con lo specialista

Con la dott.ssa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148322294977

Venerdì 23 aprile

Ore: 9.00 – 10.30

Salute della pelle e dei capelli nella donna.

Con la dottoressa Marta Brumana, dermatologa

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148322934891

Sabato 24 aprile

Ore 11.00 – 13.00

Come affrontare paure, fobie, crisi di ansia?

Con la dottoressa Pamela Franchi, psicologa

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148323504595

Consulti in ambulatorio

Sicurezza, cautela e responsabilità rimangono le parole chiave dell’ospedale, anche nell’organizzazione di “Specialmente Donna”. Humanitas Mater Domini, infatti, ha adottato fin dall’inizio dell’emergenza misure organizzative per assicurare l’accesso dei pazienti e la loro permanenza in ospedale in tutta sicurezza, tra cui: revisione dei percorsi interni, ingresso unico (Via Bettinelli – lato Pronto Soccorso), check point di filtro, strumenti per garantire il distanziamento, sanificazione di ambienti e apparecchiature mediche.

Sabato 24 aprile

Ore 10.00 – 12.00

Incontinenza urinaria femminile: superiamo i tabù.

Con la dott.ssa Cinzia Mazzieri, urologa

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148323757351

Prevenzione senologica: inizia con la visita.

Ore 10.00 – 12.00

Con la dott.ssa Veronica Arlant, senologa

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148324140497

Dubbi e curiosità sul tuo stile alimentare? Vuoi qualche consiglio per una corretta alimentazione? Una nutrizionista per te

Ore 10.00 – 12.00

Con la dott.ssa Barbara Frigerio, nutrizionista

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148324333073

Alimentazione e antiage. Il cibo aiuta ad invecchiare “meglio”?

Ore 11.00 – 13.00

Con la dott.ssa Marzia Sucameli, nutrizionista

Per iscrizioni clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/148324860651

Come partecipare alle iniziative?

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, previa prenotazione a partire da martedì 6 aprile (sino esaurimento posti disponibili)

Come? Cliccando i link sopra.