Speronamento e arresto dei Carabinieri a Olgiate Olona, trovata sostanza stupefacente

Inseguimento e arresto in via Piave a Olgiate Olona, attorno alle 11 di ieri mattina, giovedì. La scena è stata vista da molti passanti ed automobilisti, essendo avvenuta in una strada molto trafficata a quell’ora e ha visto protagonista una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel tentativo di fermare un’auto con a bordo un uomo.

Per fermare l’individuo i militari hanno dovuto speronare l’auto sulla quale era a bordo, all’altezza del benzinaio e subito dopo il ponte sull’A8, e farlo scendere. Da quanto trapelato da ambienti investigativi l’arrestato aveva con sè della sostanza stupefacente ed era ricercato nell’ambito di un’indagine dell’Arma di Milano.