La stampa del giornalino aziendale come efficace mezzo di comunicazione

La stampa del giornalino aziendale è uno di quei mezzi per “fare comunicazione” che non sono mai tramontati, nonostante le difficoltà che il comparto della stampa sta attraversando.

Questo dipende soprattutto dalla loro indiscutibile utilità, cioè la possibilità di divulgare informazioni specifiche mirate a un determinato target, massimizzando il risultato.

Pensate, ad esempio, a un’azienda, anche sanitaria, a un Comune, a una Regione che deve dare indicazioni a chi usufruisce dei suoi servizi: certo, si può cercare sul sito, ma se il giornalino arrivasse a casa, proprio con le informazioni che servono in quel determinato periodo (scadenze, sottoscrizioni, appuntamenti, etc…), non si dovrebbe perdere tempo a navigare tra mille pagine web dove spesso quello che si cerca sembra introvabile.

In Italia, ci sono molte tipografie online che si occupano della stampa del giornalino aziendale: per esempio Arti Grafiche Villa, non si occupa solo della stampa, ma anche di offrire una consulenza specifica sui diversi aspetti tecnici ai quali bisogna tenere in considerazione.

Infatti, quando si decide di realizzare un giornalino aziendale, o house organ, è importante valutare tutte le possibilità di stampa. Ad esempio, la scelta del formato, che può anche non essere il solito A4 o A3; poi, è necessario tenere presente la tipologia della carta, (patinata, usomano, riciclata e sostenibile); e che dire della tiratura, fondamentale soprattutto per definire il prezzo?

Infine, non dimentichiamo la rilegatura, che potrà andare dalla piegatura, come quella dei quotidiani, fino a quella a punto metallico o alla brossura incollata, quando ci si trova in presenza di molte pagine.

Anche la possibilità di avere a disposizione un reparto grafico che impagini a regola d’arte per una prestampa e una stampa senza brutte sorprese, va tenuta nella dovuta considerazione.