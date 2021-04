Stop di 4 ore alla corrente per i lavori sul ponte di Brunello, attività in subbuglio a Gazzada

I lavori di sistemazione del ponte di Brunello sull’autostrada A8, costringeranno Enel ad interrompere l’erogazione di energia elettrica ad alcune attività di via per Gallarate a Gazzada Schianno, suscitando la rabbia dei commercianti già ampiamente colpiti dalle chiusure imposte dalla normativa anti-covid.

In particolare è Flavio Scazza, titolare del Mercatino dell’Usato di via per Gallarate, ad essere particolarmente seccato da questo stop: «La sospensione dell’erogazione di energia elettrica mi costringerà a tenere chiuso il negozio dalle 8,3o alle 12,30 del 28 aprile. Sono anni che si sta lavorando sul ponte di Brunello, un cantiere infinito che sta causando disagi da parecchio tempo. Ora anche l’interruzione dell’energia elettrica proprio quando abbiamo riaperto questa attività dopo mesi di stop» – spiega.

In particolare si chiede «Come mai questo tipo di lavori non vengano fatti in orari in cui le attività sono chiuse – prosegue – per noi è un’altra, l’ennesima, beffa». I civici coinvolti dall’interruzione, tutti relativi ad aziende o esercizi commerciali, sono il 44 e dal 50 al 50 C di via per Gallarate.