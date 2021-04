Sui binari lombardi arrivano nuovi treni “Donizetti”

FerrovieNord e Alstom hanno sottoscritto – nell’ambito di un Accordo Quadro stipulato a novembre 2019 – il secondo contratto applicativo per la fornitura di ulteriori venti treni a media capacità per il servizio ferroviario regionale, i “Donizetti”, per un importo di 125 milioni di euro.

I nuovi venti convogli si aggiungono ai trentuno già previsti dal primo contratto applicativo, firmato contestualmente all’Accordo Quadro, e già in consegna.

La firma di questo secondo contratto applicativo fa seguito a quanto stabilito da Regione Lombardia che, con una delibera del 17 marzo 2021, ha ampliato il proprio programma di acquisto di nuovi treni, aggiungendo 46 convogli – 26 “Caravaggio” ad alta capacità e 20 “Donizetti” a media capacità – ai 176 già previsti e portando quindi a 222 il totale, per uno stanziamento complessivo di 1,958 miliardi (1,607 miliardi del programma approvato nel 2017 e aggiornato nel 2019, più 351 milioni aggiunti con la delibera del 17 marzo 2021).

I Donizetti miglioreranno il servizio della Milano-Sondrio-Tirano

La consegna dei primi treni acquistati con questo secondo contratto applicativo è prevista da giugno 2023. I convogli sono destinati alla direttrice Milano – Sondrio – Tirano, mentre tra le linee dove lo stesso tipo di treno ha iniziato a operare c’è la Milano-Gallarate-Luino., affidato a Trenord, il gestore del servizio regionale.

«I finanziamenti di Regione Lombardia stanno consentendo il progressivo rinnovamento del materiale rotabile» commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Treni nuovi e all’avanguardia sono già in circolazione su diverse linee lombarde e da qui ai prossimi anni il piano di investimenti dispiegherà appieno i propri effetti».

«La delibera regionale di poche settimane fa – aggiunge l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – ha integrato il già corposo programma di acquisti in atto, sempre con l’obiettivo di efficientare il trasporto ferroviario. Treni nuovi e confortevoli significa migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti e diminuire i disagi legati alla vetustà del parco mezzi».

«Il radicale rinnovamento della flotta di Trenord che stiamo realizzando in questi anni grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia – spiega il presidente di FNM Andrea Gibelli – sta portando e porterà sempre più benefici in termini di qualità del servizio e comfort, ma anche dal punto di vista della sostenibilità, grazie alla riduzione dei consumi che i nuovi treni garantiscono e all’utilizzo di materiali riciclabili».

«Siamo felici – sottolinea il presidente di FerrovieNord Paolo Nozza – di poter dare il nostro contributo a questa grande operazione promossa dalla Regione per garantire alla Lombardia un servizio ferroviario sempre più efficiente e di qualità».

“Siamo molto lieti di sostenere FNM eFerrovieNord nel fornire un trasporto locale moderno e sostenibile. Negli ultimi 10 anni, Alstom ha consegnato 54 treni regionali in Lombardia. La nuova generazione di Coradia Stream rappresenta l’ultima versione elettrica progettata e prodotta da Alstom per il trasporto regionale» dichiara Michele Viale, Amministratore Delegato di Alstom Italia e Presidente e Amministratore Delegato Alstom Ferroviaria.

La scheda dei nuovi elettrotreni “Donizetti” Alstom

PRINCIPALI CARATTERISTICHE – Si tratta di convogli mono piano, bidirezionali, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3 kV. Sono lunghi 84,2 metri, hanno 518 posti, di cui 263 a sedere. La velocità massima è di 160 km/h.

TECNOLOGIE, SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ – Sul fronte tecnologie e sicurezza, da segnalare, tra le altre dotazioni, la presenza di: illuminazione LED, Wi-Fi, prese 220V e USB, sistema informazione a passeggeri, telecamere interne, laterali e frontali, misuratore energia, conta-persone, telediagnostica da remoto. I convogli saranno inoltre dotati del sistema di bordo SCMT/ERTMS, che garantisce i migliori standard di sicurezza europei. L’accessibilità è resa agevole dalla presenza di pedane automatiche per l’incarrozzamento.

BENEFICI AMBIENTALI E COMFORT – Rispetto alla flotta attuale, è stata stimata una riduzione del 30% dei consumi di energia. Molto elevato inoltre il ricorso a materiali riciclabili (indice di riutilizzo pari al 96%). Da sottolineare anche la riduzione di rumori e vibrazioni, il potenziamento del sistema di climatizzazione e l’ampiezza delle aree di seduta e dei corridoi, adatti alle persone a mobilità ridotta.