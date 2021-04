“Sui dehors l’amministrazione di Varese manca di programmazione”

In vista delle prossime riaperture, annunciate dal Presidente Draghi, abbiamo avuto modo di constatare come alcune Amministrazioni Comunali, anche territorialmente vicine a noi, si siano attivate in favore delle attività commerciali che si apprestano a riaprire, dopo oltre un anno di sofferenza: inviti a presentare la modulistica per i dehors e per ampliarli a mero titolo di esempio.

Crediamo che i commercianti del settore Bar e Ristorazione abbiano già sofferto troppo per questa situazione ed ora meritino un impegno tempestivo da parte della pubblica amministrazione, che possa essere immediato ed efficace, al fine di semplificare qualsiasi tipo di procedura, per permettere riaperture immediate, nel rispetto delle regole, che diano ossigeno a chi è stato fin troppo in apnea.

Anche in questa occasione la nostra Amministrazione Comunale si distingue per la mancanza di programmazione, come del resto già constatato in occasione della prima riapertura delle scuole o nella progettazione del Palaghiaccio, senza la previsione di una pista per il periodo transitorio di costruzione.

Abbiamo formulato proposte, ma non siamo stati ascoltati. Ma continueremo a fare proposte, perché Azione ritiene che solo attraverso la programmazione ed un’incisiva progettualitá si possa governare al meglio ad ogni livello Amministrativo.

Carlo Alberto Coletto,

candidato Sindaco Varese in Azione