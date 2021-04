Supercar: regalare un’esperienza unica con i giri in pista di Liveinup

Trovare un regalo che faccia davvero breccia nel cuore di chi lo riceve è tutt’altro che semplice. Il rischio, infatti, può essere quello di scontentare la persona amata, risultando banali, distratti o poco attenti ai segnali inviati.

Tuttavia, superare l’impasse oggi si può e, con un po’ di attenzione, si può acquistare, anche all’ultimo minuto, un pensiero che possa davvero conquistare il destinatario. A dare un taglio allo stress da regalo è Liveinup.it, il sito che permette di stupire una persona cara con esperienze uniche e indimenticabili.

Ad esempio, sulla piattaforma è possibile acquistare, in pochi click, un voucher che dia accesso ad un’esperienza esclusiva come un giro a bordo di un’auto da sogno: un regalo destinato a conquistare tutti gli amanti delle quattro ruote sarà quasi certamente indimenticabile.

Il segreto di Liveinup è proprio quello di dare accesso a idee regalo ed esperienze non convenzionali, da selezionare tra quelle più vicine al proprio territorio. Il servizio, naturalmente, gode di un’ampia proposta di esperienze anche in Lombardia, dove è possibile prenotare avventure ad alta velocità a bordo delle migliori supercar.

Le piste a disposizione sono molteplici: dal circuito di Castelletto di Branduzzo al Tazio Nuvolari di Pavia, dal tracciato di Lainate vicino Milano, fino all’Autodromo di Monza.

Ferrari: l’idea regalo per correre in pista

Le esperienze di giri in pista in Lombardia messe a disposizione da Liveinup sono numerose. Questo permette di scegliere sempre l’idea regalo migliore tra diverse proposte di prossimità, al variare dei gusti del destinatario.

Per regalare un’avventura indimenticabile a chi di certo non resterebbe impassibile di fronte a un’auto sportiva, Liveinup propone, ad esempio, esperienze di guida in pista: una serie di pacchetti che permettono di salire a bordo di vetture da sogno, sia in qualità di pilota sia come copilota.

Naturalmente, una delle migliori esperienze di guida, da regalare a chi ama sfrecciare su strada ad alta velocità, è il giro su Ferrari: un pacchetto che permette di vivere l’ebrezza di guidare un’auto tra le più affascinanti e desiderate al mondo.

Le esperienze disponibili sul territorio lombardo, in particolare, danno accesso alle Ferrari più iconiche, sempre affiancati, sul lato passeggero, da istruttori con esperienza nelle più importanti competizioni sportive.

Dalla Ferrari alla Lamborghini

L’avventura a bordo di una Ferrari non richiede requisiti stringenti ed è aperta a tutti i possessori di patente B. Al variare del pacchetto, l’esperienza comprende da 2 a 10 giri da pilota su un circuito professionale, oltre a un corso teorico e all’ingresso gratuito per eventuali accompagnatori.

In alternativa, in Lombardia si può anche optare per un giro in Lamborghini, un’esperienza a tutta velocità che permette al destinatario di sfrecciare alla guida di una Lamborghini Huracan Evo con la medesima formula prevista per la Ferrari.

Ma Liveinup pensa anche a chi vuole vivere un’esperienza da professionista con il corso di guida sportiva: una giornata intera di prove libere su Formula 4, da effettuare presso uno dei numerosissimi autodromi presenti in Lombardia.

Per il destinatario del pacchetto sono previsti dai 6 agli 8 turni di guida in pista a bordo di una monoposto BMW FB02, con il supporto del team di professionisti e dei dati di telemetria.

Un test per mettersi alla prova con un’esperienza davvero sorprendente e che permette di conseguire l’attestato di partecipazione ed il video girato on board da una GoPro HD professionale.

La formula di Liveinup.it

Naturalmente, scegliere un’esperienza su Liveinup permette di evitare tutte le classiche situazioni stressanti legate allo shopping da regalo. Si può acquistare un’avventura da sogno grazie a un voucher che sa esattamente quali corde toccare per conquistare il destinatario e che, eventualmente, può essere sostituito in pochi click.

Il voucher, inoltre, ha il vantaggio di non essere nominativo e, a discrezione dell’utente, può essere consegnato a mano o programmato per un invio sulla casella di posta del destinatario.

Qualora sia difficile captare i gusti del festeggiato per tempo, Liveinup offre la possibilità di aggirare il problema con l’acquisto di un buono regalo: un’opzione che lascia al destinatario la possibilità di scegliere l’avventura preferita in perfetta autonomia.

La formula, naturalmente, è semplice e innovativa e dà accesso a numerosissime esperienze da sogno con pacchetti sempre personalizzabili.