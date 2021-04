Svolta “Green” anche nel mondo dell’Eros: arriva il primo Sex Toy biodegradabile

“Lavoro in un Sexy Shop che ha tonnellate di plastica, ma oggi ho notato che abbiamo un dildo compostabile”, scrive sul gruppo Facebook Plastic free Living Tips and Tricks una commessa sensibile alle tematiche ambientali, “Non so quanto sia però effettivamente biodegradabile.”

Ne abbiamo così parlato con Anita Richeldi del “Sex Shop Sexo” di via Magenta Varese, e grazie a lei abbiamo scoperto che anche il mondo dell’Eros è travolto dalle tendenze green:

“Nello specifico non abbiamo al momento un Sex Toy biodegradabile, ma ogni giorno mettiamo in campo scelte sostenibili dal punto di vista ambientale, anche perché è un’esigenza che viene spesso dagli stessi clienti. Dai sacchetti di carta per gli acquisti a tanti prodotti che abbandonano la plastica e scelgono materiali ecocompatibili, noi per primi indirizziamo gli acquisti in questo senso”, ci racconta la responsabile, “e sono sempre di più i brand che investono in questo senso. Un esempio su tutti è l’alimentazione dei Sex Toys: quasi tutti ormai ci chiedono prodotti non alimentati a batteria, ma che è possibile ricaricare semplicemente tramite cavetto USB.”

Tornando all’oggetto in questione, effettuando una semplicissima ricerca on line scopriamo che è facilmente acquistabile su Amazon, anche se nella descrizione del prodotto leggiamo che “Con o senza un partner, raggiungere un climax alta montagna!”

Che sia un prodotto pensato anche per gli amanti del trekking?