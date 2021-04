Il Teatro nel cortile fa tappa alla scuola dell’infanzia Malnati

Nella mattinata di oggi, venerdì 16 aprile, il progetto del Teatro alla finestra promosso da Intrecci Teatrali ha fatto tappa nel cortile della scuola dell’infanzia Malnati di Induno Olona per uno spettacolo in tre repliche cui hanno assistito, a turno, i bambini dell’asilo.

Galleria fotografica Intrecci Teatrali nel cortile della scuola dell'infanzia Malnati 6 di 9

Protagonisti dell’iniziativa, realizzata grazie a un progetto di “teatro delivery” messo a punto proprio per le realtà scolastiche, sono stati gli attori Andrea Gosetti e Massimo Testa che ringraziano la scuola e le insegnanti per la disponibilità e l’accoglienza i bambini per la grande partecipazione.

Per maggiori informazioni intrecciteatrali.it oppure scrivere a segreteria@intrecciteatrali.it