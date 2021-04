Torchio, presidente dei Mastini: “Grazie a tutti, lavoriamo già per il futuro”

La stagione dell’hockey su ghiaccio volge al termine con la finale di IHL in pieno svolgimento (1-1 dopo le prime due gare tra la favorita Merano e il Caldaro) e con i Mastini semifinalisti del secondo torneo nazionale che hanno dato il “rompete le righe” al termine al termine di un’annata complicatissima per diversi motivi.

Il Covid, anzitutto, che ha costretto a giocare a porte chiuse e a interrompere il campionato tra novembre e dicembre e a rendere complicata la vita anche degli allenatori e delle società, per via delle assenze dovute alle positività. E poi la mancanza del PalAlbani, la “tana dei Mastini” per eccellenza, senza la quale i gialloneri hanno dovuto spostarsi prima a Milano e poi a Como per allenarsi e giocare. Situazioni oggi ricordate da Matteo Torchio: il presidente del Varese ha scritto quest’oggi – lunedì 12 aprile – una lettera di ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicini a squadra e società in questi mesi. Eccola.