Da Torino a Busto con lo zaino pieno di profumi, multato e denunciato

Continua l’attività di pattugliamento della Polizia Locale finalizzata alla prevenzione e al controllo del territorio comunale, con particolare riguardo al rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei controlli disposti nel centro città giovedì 1° aprile, una pattuglia notava un uomo di nazionalità straniera che, alla vista delle moto di servizio, iniziava a scappare, senza un apparente valido motivo.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti lo fermavano nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele II. L’uomo, di nazionalità cingalese e regolare sul territorio, si trovava a Busto Arsizio proveniente da Torino senza dimostrare alcun valido motivo.

Da un più accurato controllo, si accertava che il soggetto occultava in uno zaino e in un sacchetto 25 confezioni di profumi e creme di marche prestigiose, di dubbia provenienza, senza che lo stesso fosse titolare di licenza per la vendita. L’uomo non era in grado di giustificare il possesso di una quantità di merce di tale valore, nè di dimostrare la provenienza lecita dei prodotti che aveva con sè, e nemmeno di giustificare la sua presenza sul territorio comunale.

Per questo motivo gli agenti procedevano al sequestro penale della merce e denunciavano il soggetto a piede libero per il reato di cui all’art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza). La merce rinvenuta, di valore superiore a 1000 €, veniva sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’ Autorità giudiziaria. Al soggetto veniva altresì contestata la sanzione amministrativa di € 400,00 per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

Particolare apprezzamento è stato rivolto agli agenti dall’assessore alla Sicurezza, Max Rogora, per la costante ed efficace attività di controllo contro le situazioni di abusivismo e di verifica del rispetto delle norme anticontagio, anche in considerazione del fatto che sono numerose le attività commerciali che in questi giorni non possono operare.