Torna il mercato, ricominciano i lavori sul cavalcavia, apre un nuovo centro vaccinale: il podcast dell’8 aprile

Erano già tutti pronti prima delle otto gli ambulanti che hanno potuto sperimentare la nuova collocazione del mercato di Varese in piazza Repubblica. Le bancarelle, a causa del Covid erano solo una decina, tutti i banchi di alimentari più due bar e un fiorista: ma erano pronti come se si trattasse di un “debutto”.

Il mercato torna nella grande piazza centrale della città a quasi 50 anni dal suo trasferimento: si tratta quindi di un “ritorno al passato” che sembra molto gradito sia da commercianti che dai clienti

Anche Arcisate avrà il suo centro Vaccinale. L’apertura della struttura, che servirà tutti i centri della Valceresio, è fissata per giovedì 15 aprile. Il centro è allestito al piano terra dell’ex Cavalca, in via Machiavelli 5, nella frazione di Brenno Useria e funzionerà, dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 20. Chi avrà la prenotazione accederà dall’ingresso principale dell’ex Cavalca e seguirà le indicazioni. Maggiori informazioni nell’articolo di Varesenews che spiega esattamente come funziona

Il cartello apparso sul cavalcavia che unisce Gazzada Schianno a Brunello, lascia ben sperare. “Dal 12 aprile la strada sarà chiusa dalle 20 alle 6 per lavori Enel. Traffico difficoltoso”. Questo significa che i lavori sul cavalcavia dell’autostrada tra Gazzada e Brunello dovrebbero, e il condizionale è d’obbligo, riprendere. Quel che interessa agli automobilisti, al di là del fatto che la situazione si stia sbloccando, è che il ponte sarà chiuso nella notte. Considerato che il lockdown scatta alle 22 e si conclude alle 5 del mattino, sono poche le ore in cui sarà difficile circolare. Il passaggio da Gazzada a Brunello e viceversa sarà un po’ complesso e comporterà dei percorsi alternativi da Castronno o da Gazzada Schianno in direzione di Azzate.

Dixan, Nelsen, Perlana. Per molti sono solo marchi che si trovano sugli scaffali dei supermercati o si sentono alla pubblicità, per i lavoratori della Henkel di Lomazzo rappresentano un lavoro che rischia di finire presto.

La multinazionale tedesca specializzata nella produzione di ammorbidenti e detersivi ha annunciato la chiusura della sede nel Comasco, mettendo a rischio 150 lavoratori tra azienda e indotto. Nella mattina di giovedì davanti ai cancelli c’è stato un nuovo sciopero per provare a far cambiare idea alla proprietà.

Quello di Lomazzo è lo stabilimento più vecchio dell’azienda in Italia, fondato nel 1933: dalla Germania fanno muro e non vogliono tornare sui propri passi. Sindacati, politici e lavoratori sperano invece si possa trovare una soluzione.

c’è un boom dell’e-commerce e Poste Italiane assume. Nel 2020 nella nostra provincia si è registrato un incremento del 199% dei pacchi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e così, a partire dal 1° aprile sono entrati in servizio nei centri di recapito della provincia di Varese tre nuovi portalettere: per poter supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione a causa dello sviluppo dell’e-commerce

Al termine della prima serie di gare, le qualificazioni olimpiche della zona europea, sulla riva del lago sono stati presentati nella mattina di giovedi i campionati Europei di canottaggio, che da venerdì 9 a domenica 11 promettono spettacolo e battaglie a colpi di remi tra le grandi potenze dello sport continentale: in particolare Germania e Gran Bretagna, Olanda e Francia, con l’Italia in primissima fila.

La Schiranna di Varese, in questi giorni, porta con sé tutto il bello di una manifestazione sportiva internazionale, ed è davvero un peccato che non vi possano assistere i tifosi.

Le regate, però, ci saranno come segnale di ripartenza non solo dello sport internazionale ma anche della Città Giardino e di una disciplina che qui ha radici molto profonde.

Un sogno coltivato da tempo che piano piano, con i tempi della natura, sta diventando realtà. Roberto Bianchi fa il giardiniere per la lavoro e il viticultore per passione. Al confine tra Casciago e Masnago ha creato il suo piccolo regno fatto di circa 10 mila metri di vigneto, dove produce spumante con metodo classico fatto con uve chardonnay e pinot nero e rosè ottenuto con uve syrah. L’etichetta si chiama Emotion Wine, lo stesso nome dell’azienda che ha creato quando aveva solo 20 anni: oggi che ne ha quasi quaranta coltiva le sue vigne con passione, insieme alla famiglia, diviso tra le viti piantate a Casciago e quelle poco più in là, in uno dei pochi vigneti attivi in Comune di Varese. Una produzione a chilometri zero, legata al territorio e alle sue tradizioni in una zona che un tempo era ricca di vigne e che sta lentamente recuperando il tempo perduto.

