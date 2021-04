Torna il Varese Estense Festival e aggiunge nuove collaborazioni

Sarà dal 25 giugno all’11 luglio l’edizione 2021 del Varese Estense Festival, che non mancherà nemmeno quest’anno.

In attesa della conferenza stampa ufficiale e della presentazione dei nomi dei principali partecipanti, abbiamo chiesto le prime anticipazioni a Serena Nardi, fondatrice di Red Carpet Teatro – Giorni Dispari Teatro e direttrice artistica del Festival.

Sono molte le novità previste: «Innanzitutto, la sera del 25 debutteremo con Metropolis di Fritz Lang, con accompagnamento musicale. Un’inaugurazione in collaborazione con Filmstudio’90».

In preparazione ci sono due nuove produzioni: «Per la prosa il “Sogno di una notte di mezza estate” con la regia di Vittorio Bizzi. Il casting è ancora in preparazione, con importanti e noti nomi varesini a livello nazionale. Per l’opera invece stiamo lavorando alle Nozze di Figaro, nel 250esimo del primo viaggio in italia di Mozart, in collaborazione con la Como Lake Filarmonic Orchestra di Roberto Gianola».

Quella con Filmstudio’90 non è l’unica collaborazione del festival: «Un’altra collaborazione è quella con la rassegna Musica nelle residenze storiche, diretta da Mario Roncuzzi: quest’anno ci sarà il primo appuntamento nel comune di Varese, la nostra rassegna ospita un concerto con programma mozartiano in collaborazione con i Pomeriggi Musicali, che tornano a Varese dopo vent’anni di assenza».

Un festival multidisciplinare, ancor più del solito: che unisce opera, teatro, musica e cinema. «Alcune sono discipline artistiche che coltiviamo fin dall’inizio. Questo allargamento al mondo del cinema vuole unire la rassegna cinematografica in corso e il nostro festival. Un’allargamento della rete che prosegue il lavoro fatto con musica delle residenze storiche, e una collaborazione che fa bene a tutti».