Tre furgoni incendiati nella notte a Cuveglio

Le fiamme e le grida, le sirene dei carabinieri e i lampeggianti dei mezzi dei vigili del fuoco.

Notte movimentata a Cuveglio per via di un incendio quasi certamente doloso ai danno di tre furgoni parcheggiati lungo la strada statale 394 dopo l’abitato di Vergobbio andando verso Cittiglio.

Qui attorno alle 4.30 si è consumato il rogo che ha divorato tre mezzi per la vendita di frutta e verdura.

I proprietari dei mezzi vivono negli appartamenti sopra al punto in cui è scoppiato l’incendio ed è stato necessario l’intervento del 118 per assicurarsi delle loro condizioni di salute: nel rogo avrebbero respirato del fumo e per precauzione sono stati sottoposti a un controllo medico.

Si tratta di tre persone, un minore, un ragazzo di 19 anni e una donna di 49.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Cuvio.