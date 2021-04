Trenord porta i nuovi treni Caravaggio sulla Milano-Domo, “Cenerentola” delle linee lombarde

I treni Caravaggio arrivano nel Varesotto, nel Verbano e in Val d’Ossola: da lunedì 12 aprile i nuovi convogli ad alta capacità di Trenord entreranno in circolazione sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola. Un bel miglioramento per una linea che – a cavallo tra Lombardia e Piemonte – vede ancora in circolazione convogli datati e con problemi di accessibilità-

A partire da lunedì e progressivamente entro mercoledì saranno quattro i nuovi Caravaggio in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: undici sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola, sei corse Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola e cinque limitate alla tratta Milano-Gallarate-Arona.

I nuovi convogli, composti da quattro carrozze con 445 posti a sedere, offriranno ai passeggeri della direttrice un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. Prodotti da Hitachi, i treni Caravaggio sono dotati di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.

È un bel miglioramento per una linea molto utilizzata dai pendolari lombardi e piemontesi, ma che costituisce anche un importante collegamento per il turismo, visto che consente di accedere al Lago Maggiore, al Lago di Mergozzo, alle valli dell’Ossola (prime tra tutte la val Divedro e la val Vigezzo, raggiungibili in treno)

I nuovi treni Caravaggio sulla Milano-Gallarate-Arona-Domodossola

Lunedì 12 saranno effettuate dai nuovi convogli nove corse, elencate di seguito: 10214 (Milano Porta Garibaldi 6:46-Arona 07:54) 10224 (Milano Porta Garibaldi 11:46-Domodossola 13:59) 2436 (Milano Centrale 17:56-Domodossola 20:04) 2434 (Milano Centrale 17:25-Domodossola 19:04). Da Domodossola/Arona a Milano 10210 (Arona 5:54-Domodossola 06:59) 10217 (Domodossola 07:20-Milano Porta Garibaldi 9:14) 10219 (Arona 09:06-Milano Porta Garibaldi 10:14) 2431(Domodossola 14:56-Milano Centrale 16:35) 10423 (Domodossola 19:01-Milano Porta Garibaldi 22:14)

I treni Caravaggio che entreranno in servizio sulla linea Milano-Arona-Domodossola sono compresi fra i 222 nuovi convogli acquistati da Regione Lombardia per Trenord, che consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.