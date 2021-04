Turismo, “pass” e spostamenti tra le regioni, nuove regole in arrivo

Cambiano le regole per gli spostamenti tra le regioni nel rispetto dei criteri di “rischio ragionato” che il Governo ha scelto di seguire. Secondo le anticipazioni sul provvedimento che definirà i dettagli su questo tema, da lunedì 26 aprile si potrà tornare a spostarsi liberamente – e quindi non solo per lavoro, necessità o urgenza – tra le regioni “gialle”. Se ad esempio Piemonte e Lombardia, dovessero migrare in una fascia di rischio più bassa si potrà tornare a spostarsi sul territorio, senza bisogno di autocertificazione.

Una novità rispetto alle settimane passate quando, nonostante l’omogeneità di “colore”, restava in vigore il divieto di uscire dai confini regionali per motivi diversi dall’urgenza e quindi anche per ragioni legate al turismo.

Si potrà uscire dalle regioni più a rischio, ossia arancioni o rosse, solo per motivi di lavoro, salute o urgenza. Alla regola generale dovrebbe essere prevista nel provvedimento un’eccezione, valida per chi ha già ricevuto la doppia dose di vaccino o che presenta un tampone negativo (entro le 48 ore) o ancora una certificazione di essere guariti dal Covid-19. Chi rientra in queste categorie potrà spostarsi fuori regione anche per turismo ma dovrà avere con sé i documenti che lo provano. Si dovrà dunque avere un certificato che fungerà da “pass” per gli spostamenti tra le regioni in attesa di ricevere un documento specifico.

(Foto Ulisse Piana)