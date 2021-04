Un centinaio di ultraottantenni alla Schiranna per il vaccino senza prenotazione

Sono stati oltre 100 gli ultraottantenni registrati ma non convocati che si sono presentati nella sede vaccinale della Schiranna. Un numero importante che, comunque, è stato gestito dal personale sanitario presente senza intoppi.

I volontari all’accettazione hanno dovuto però, gestire anche molti convocati con appuntamento in giorni e orari definiti “non graditi”. Queste richieste, però, non sono state prese in carico per non provocare problemi sia all’attività odierna sia alle agende dei giorni successivi.

Il problema è legato alla disponibilità di vaccini Pfizer, la cui gestione richiede una filiera molto complessa che non concede troppo spazio alla discrezionalità e alle variazioni. Il sistema di convocazione è tarato in base al numero dei prenotati (1200) e le eventuali defezioni vengono sostituite con la cosiddetta”panchina” persone in attesa di vaccino nei giorni successivi e che vengono chiamati in anticipo.

Da venerdì, Asst Sette Laghi attiverà il portale interno dedicato ai pazienti fragili in carico ai suoi servizi e ai care giver dei minori assistiti ( gli altri si registreranno attraverso il portale di Poste).

I punti vaccinali saranno all’interno degli ospedali che li hanno in carico.

Attualmente, l’ospedale di Varese ha aperto il punto vaccini per le seconde dosi del personale della scuola e delle forze dell’ordine, dalla prossima settimana si sommeranno anche i soggetti fragili