Se sei un cittadino lombardo scopri quando è prevista la tua vaccinazione anticovid

Nella conferenza stampa di giovedì 1 aprile Regione Lombardia ha illustrato un piano dettagliato per la campagna di vaccinazione di massa dove sono stati indicati dei tempi precisi per la somministrazione dei lombardi a seconda della loro fascia di età. Il prospetto che abbiamo preparato qui sopra, nel quale potete scoprire quando è prevista la vostra vaccinazione indicando la vostra età, è costruito sulla base delle indicazioni date. In alcune fasce di età sono previste diverse ipotesi a seconda del ritmo che riesce a tenere la campagna vaccinale. Naturalmente i rallentamenti nella fornitura di vaccini potranno cambiare il cronoprogramma. I minorenni non possono ancora essere sottoposti a vaccinazione.

