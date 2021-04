Un disegno per dire grazie ai Vigili del Fuoco che l’hanno liberata

Un piccolo e graditissimo regalo di Pasqua, quello ricevuto dalla squadra di vigili del fuoco di Busto intervenuti una settimana fa per soccorrere, con il 118, una bimba che era rimasta incastrata con il dito in una impastatrice.

La piccola ha infatti portato quattro ritratti dei pompieri che erano intervenuti a casa sua.

Nonostante l’infortunio domestico molto pericoloso, grazie alla perizia di 118, vigili del fuoco e personale ospedaliero di Legnano, la bimba non è rimasta ferita in modo grave e – dopo breve degenza in ospedale – è tornata a casa, pronta a lavorare ai disegni per ringraziare chi l’aveva aiutata.

Grande l’emozione di chi aveva partecipato al delicato intervento di soccorso.