“E’ tutto un magna magna”: arriva il menù d’asporto “militante”ì

Il cuore di ogni italiano si riempie sempre di orgoglio quando sente il proprio Paese nominato come la patria dell’arte e del buon cibo, un orgoglio che si rafforza enormemente quando questo porta a progetti che coinvolgano l’ingegno e la solidarietà di tutti.

Questa volta l’iniziativa parte proprio da Varese, dove Collettiva*, un movimento nato nell’ottobre del 2020 nel pieno del secondo lockdown e in lizza per le elezioni amministrative di Varese, ci regala un’idea innovativa: “E’ tutto un magna magna” vuole essere uno spunto per Varese, un progetto in cui la politica accompagna le azioni di mutuo aiuto, affinché le problematiche attuali, legate alla pandemia, possano essere affrontate anche per chi non ha mezzi propri.

Il gruppo vuole creare un percorso attivo di mobilitazione per i cittadini di Varese, con il fine dare voce a chi fino ad ora è stato poco rappresentato. «L’asterisco nel nostro simbolo, proprio come per le note, rappresenta i margini. Lì è dove ci interessa andare: dove ci sono le persone escluse e le fragilità inascoltate» spiega la nota di Collettiva*.

La loro proposta, che nasce in collaborazione con Zona Franca, locale di Masnago noto per le sue iniziative artistiche e sociali, crea il connubio giusto tra cibo e solidarietà: si tratta di un menù di pietanze da asporto il cui prezzo è accompagnato da un sovrapprezzo minimo.

Questa piccola aggiunta sarà messa da parte e destinata a supportare concretamente le persone senza fissa dimora di Varese, realtà cittadina. I piatti di questo speciale menù saranno presentati a rotazione settimanale, e in questa fase di limitazioni, saranno disponibili nei giorni di apertura, il giovedì, venerdì e sabato.