Un nuovo palazzo abbandonato oggetto di riqualificazione a Varese: è la Ex Benzi di viale Valganna

Come appena annunciato per la palazzina di largo Flaiano un altro edificio abbandonato, che ha creato problemi di ordine pubblico in passato, sembra stia ritornando a una nuova vita: si tratta della ex vini Benzi, in viale Valganna a Varese.

L’immobile è dal 2005 è di una società immobiliare varesina, dopo essere stato per decenni la sede dei vini Benzi: una decina di anni fa era stato anche oggetto di un progetto di recupero, bocciato durante l’amministrazione di allora.

Ora invece si fa concreta la possibilità di trasformare quel palazzo ormai rudere, più volte segnalato come rifugio per senzatetto e oggetto anche di un incendio circa 15 anni fa, in un polo istituzionale: potrebbe infatti diventare la sede del polo logistico del ministero dell’economia e delle finanze e ospitare la nuova sede della ragioneria dello Stato e della commissione tributaria provinciale, che ora è in via Frattini, nel centro di Varese.

Contrariamente a quello che succede nella sede centrale, il rendering del progetto prevede un ampio parcheggio, rendendo interessante per gli utenti l’ipotesi della sede più decentrata. Nella galleria fotografica che alleghiamo le foto del rendering, la cui esistenza mostra anche quanto avanzata sia l’ipotesi di riqualificazione.