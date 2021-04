Un vaccino anti Covid per tutti, il comitato di Varese promuove la raccolta fondi di Unicef

L’unico modo per uscire definitivamente dalla Pandemia è farlo tutti insieme, garantendo un vaccino ad ogni persona nel Mondo. UNICEF, nell’ambito del programma COVAX, è stata individuata come Agenzia di riferimento per la più grande operazione di approvvigionamento e fornitura di vaccini anti Covid 19.

Il comitato UNICEF di Varese aderisce alla campagna di raccolta fondi nazionale di UNICEF Italia per garantire un accesso equo, in tutto il Mondo, a questi vaccini. L’obbiettivo del comitato varesino è quello di raccogliere fondi per sconfiggere il Covid, mettendo al centro dell’attenzione locale uno sguardo aperto sul mondo per la gestione della Pandemia.

Accedendo a questo link è possibile donare.

“Chiunque può donare per dare il proprio contributo alla campagna COVAX. – spiega Manuela Bovolenta, presidentessa di UNICEF Varese – Donare è facile: basta utilizzare il link per accedere ad una piattaforma semplicissima da usare. Anche pochi Euro possono fare molto. Per dare una proporzione, con 30 euro è possibile permettere l’acquisto di una cella frigorifera per la conservazione dei vaccini. Con 50 euro garantire il trasporto di 1.500 dosi di vaccino. Con una donazione di 100 euro è possibile garantire la consegna di quindici sanificatori per mani.”

L’obiettivo di UNICEF per il 2021 è quello di garantire un accesso equo ai vaccini in tutto il Mondo. In particolare: consegnare 2 miliardi di dosi di vaccino contro il COVID-19 in 190 Paesi entro la fine dell’anno; assicurare la somministrazione in sicurezza dei vaccini e garantire la fornitura di tutto il necessario per la loro conservazione e distribuzione; assicurarne la distribuzione alle popolazioni colpite da emergenze umanitarie; completare la distribuzione di 1 miliardo di siringhe; distribuire 900 milioni di test rapidi per la diagnosi del COVID- 19.

L’UNICEF è alla guida della più grande operazione di fornitura e distribuzione di vaccini mai operata nella storia: quella che si propone di porre fine alla pandemia da coronavirus. Questo impegno si inquadra nella COVAX Facility, la partnership internazionale sottoscritta da 190 Stati (Italia inclusa) e guidata da OMS, GAVI (l’Alleanza Globale per i Vaccini) e CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

L’obiettivo è che tutti i paesi abbiano accesso ai vaccini contro il COVID-19, garantendo che quelli più vulnerabili non restino esclusi.

Link per donare:

https://www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-varese/un-vaccino-anti-covid19-per-tutti