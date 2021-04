Uomo, donna, bambino: tingere le scarpe in pelle di tutta la famiglia

Ci sono diversi motivi per cui vale la pena tingere le scarpe, e vale per tutti i membri della famiglia: che siano da uomo, donna o bambino, il colore per scarpe in pelle porterà un rinnovamento all’intera scarpiera di casa.

Tingere scarpe pelle è anche un buon modo per coprire difetti o macchie, oppure per cambiare calzature che non si usavano più; permette di recuperare vecchi modelli, magari un po’ fuori moda.

Inoltre, verniciare scarpe in pelle è un’azione semplice e rapida, che si può tranquillamente fare a casa propria. Basta recuperare i prodotti adatti allo scopo.

Dove fare i vostri acquisti

Se è la prima volta che ti approcci a questa idea, potresti chiederti: ma la tintura per scarpe dove si compra ? Oggi un’ottima offerta è presente online. Fate una ricerca come “vernice per pelle” per individuare gli e commerce esperti nel settore. I prezzi sono adatti a tutte le tasche, e la consegna rapida ed efficiente.

Tutti i tipi di scarpe da verniciare

Non solo le scarpe in pelle, potete tingere anche scarpe di vernice. E come già detto, funzionerà bene con tutte le calzature. L’unica accortezza da avere è quella di coprire fibbie o borchie, e in generale le parti non in pelle. I prodotti sono adatti per questo materiale; sugli altri, potrebbero lasciare macchie che renderebbe vano il lavoro fatto.

Scarpe da uomo

Le scarpe da uomo in pelle sono eleganti e di stile, adatte al lavoro e alle cerimonie eleganti. Si accompagnano ai completi con la giacca, e quasi sempre l’occasione richiede anche la cravatta. E’ indubbio, quindi, che devono essere perfette. I colori per scarpe vi permettono di riportare le calzature allo splendore di quando le avete acquistate. Soprattutto se sono scarpe ch indossate poco, e quindi in buono stato anche dopo qualche anno, le vernici per pelle vi permetteranno di eliminare la patina di alone opaco dato dal tempo.

Ma oltre l’aspetto estetico, anche l’abbinamento deve essere irreprensibile. Forse ancora di più che in un outfit femminile, in uno maschile l’accostamento cromatico di scarpa e completo segue regole rigorose. Se non trovate la tonalità perfetta per il vestito che più amate, potete verniciare scarpe in pelle per avere il paio ideale per l’abito indossato.

Scarpe da donna

Anche per la donna, l’abbinamento fra scarpa e vestito è un obiettivo importante. Pensando a una cerimonia o a una serata elegante, salta all’occhio come gli abiti femminili abbiano ben più colori di quelli dei loro accompagnatori. Trovare quindi la nuance di scarpa che si abbini in modo ottimale con l’outfit non è sempre facile. Inoltre, una scarpa nuova non sempre è sinonimo di massimo confort. Grazie alle vernici per pelle, potrete indossare le vostre scarpe più comode e amate, ma di un nuovo colore. Così l’abbinamento sarà salvo, e i vostri piedi anche.

Scarpe da bambino

Per i bambini, in occasione di eventi importanti, è classico acquistare delle scarpe di vernici. I bambini però, si sa, non sono certi fatti per stare fermi, e a fine giornata le scarpe possono aver riportato qualche danno. Non è necessario nè rinunciare alla vernice, e tantomeno obbligare i più piccoli a stare seduti per ore. La soluzione è tingere scarpe di vernice con prodotti che le rimetteranno a nuovo. Pronte quindi per la prossima occasione speciale.

Però, a differenza delle calzature per adulti, è possibile che all’evento successivo il piede del bambino non sia più adatto a entrare nella scarpa elegante. Quante volte l scarpe di vernice dei bambini devono essere eliminate ancora nuove, per la normale crescita del proprietario. Eppure, c’è il modo di recuperarle, per essere indossate dal fratello o dal cuginetto. Con i colori per vernice, avrete il paio di scarpe come nuovo. Pulite e disinfettate interno ed esterno, per poi passare a stendere il colore. E nessuno noterà che sono calzature di seconda mano.

Come colorare le scarpe

Qualsiasi sia il tipo di calzature su cui volete passare la tinta, il procedimento è lo stesso. Per prima cosa, pulite le scarpe, usando prodotti appositi: sul sito dove acquistate le colori per scarpe, troverete anche sgrassatori adatti allo scopo. Eliminerete in questo modo qualsiasi residuo di polvere o unto, che potrebbe interferire con la vernice creando grumi o piccole increspature, fastidiose alla vista.

Esistono anche kit già completi: oltre alle vernici per pelle, sono contenuti pennelli e tamponi, strumenti necessari per stendere la vernice. Quando vi apprestate all0operazione di tintura, stendete il colore con movimenti fatti tutti nella medesima direzione; così eviterete che si vedano pennellate in senso inverso. Una volta che il colore è asciugato, è possibile passare anche una seconda ed eventualmente terza mano, affinché il risultato finale sia più omogeneo.