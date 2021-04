Urla e insulti, pomeriggio agitato (con denunce) in piazzetta Guenzati a Gallarate

Maximulte per le violazioni Covid, ma anche una denuncia: si è concluso così il doppio intervento della Polizia Locale di Gallarate nel pomeriggio di giovedì 1 aprile.

Gli agenti sono intervenuti – con due pattuglie e in due diversi momenti – per gestire la presenza di un gruppo di persone “accampate” sulle panchine tra piazzetta Guenzati e via Manzoni.

Il gruppo è quello formato da persone con dipendenze da alcol (solo alcune senza fissa dimora) che si ritrovano regolarmente in strada. È il gruppo che si è preso a definire – con un po’ troppa leggerezza – “banda del Tavernello”, una espressione che loro stessi hanno iniziato ad usare: dopo anni in piazza Libertà, il gruppo è divenuto via via più consistente e si è trasferito per un periodo intorno al monumento di Carducci in piazza Risorgimento, ribattezzata (in una scritta ironica sull’arredo urbano) “piazza Tavernello”.

Se spesso si è usata dell’ironia, il problema di persone con dipendenze e poco avvezze al rispetto delle regole rimane. Negli ultimi tre giorni il gruppo – uomini e donne – si è trasferito da piazza Risorgimento prima in piazza Libertà e poi in piazzetta Guenzati, che pur essendo centralissima è un po’ più appartata (molti negozi sono vuoti e c’è meno passaggio anche di persone).

Anche qualche lettore ci ha inviato segnalazioni per i timori legati anche al mancato rispetto delle regole sanitarie: è un problema che era emerso già ai tempi del primo lockdown 2020, ma allora gli spazi urbani erano deserti e in particolare i senzatetto vivevano in solitudine, mentre oggi vedono spesso il passaggio di molte persone e c’è anche un possibile rischio.

E i controlli? «Abbiamo istituito un presidio fisso in centro della Polizia Locale, quindi – salvo in caso di emergenze – c’è sempre il pattugliamento degli agenti, sia in borghese che in divisa» assicura l’assessore alla sicurezza e vicesindaco Francesca Caruso.

Il pomeriggio di giovedì è stato particolarmente animato: la Polizia Locale è passata in un primo momento, due delle persone del gruppo sono state sanzionate, una per mancato uso della mascherina (poi fornita dagli agenti), l’altra perché proveniente da altro Comune, in violazione delle norme Covid. Successivamente la situazione si è però surriscaldata, per effetto dei litigi tra gli stessi uomini e donne del gruppo: intorno alle 16 la Polizia Locale è intervenuta di nuovo, con due pattuglie, per calmare gli animi. Le urla sono risuonate per un’ora, all’imbocco di via Manzoni.

Una persona del gruppo ha rimediato anche una quadrupla denuncia penale, per ubriachezza molesta, danneggiamento (del verde pubblico), resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, un altro per la sola ubriachezza molesta.