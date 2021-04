Vacanze all’estero: chi rientra si registri sul portale di Ats Insubria

Voli Covid Free. Dal 3 di aprile partirà il servizio richiesto dal ministero della Salute per i voli diretti negli Stati Uniti. Il bando avviato da Ats Insubria è in via di definizione, ancora qualche dettaglio e poi il servizio verrà assegnato e riguarderà progressivamente tutti i velivoli che richiederanno questo test in partenza.

Intanto Ats Insubria si prepara a gestire il rientro dei vacanzieri di Pasqua. Il traffico verso le mete spagnole e greche previsto per le festività ripropone il sistema di segnalazione al rientro: il Ministro Speranza ha imposto l’obbligo della quarantena di 5 giorni e tampone di fine isolamento per chiunque rientri da paesi stranieri, compresi quelli dell’Unione, fino al 6 aprile e, a ritroso, nei 14 giorni precedenti all’ordinanza.

Il sito di Ats Insubria ha una pagina dedicata ai rientri dove i turisti possono registrarsi e ottenere così il tampone

Il link della pagina: https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/rientro-dall-estero-e-frontalieri