Vaccinazione domiciliare anche a Sumirago: “Grazie a chi ha reso possibile tutto ciò”

Oggi si è svolta anche a Sumirago la campagna di vaccinazione domiciliare alle persone over 80 e con disagi, impossibilitate a recarsi presso i presidi vaccinali.

L’amministrazione comunale l’ha potuta organizzare grazie alla collaborazione e disponibilità dei medici Maria Vittoria Chiappa, Francesca Bollini, Reza Kamne, Sandra Franzini, Emanuela Verrando, Claudia Turetta e Veronica Venuti assistiti da altro personale medico ed infermieristico volontario.

«Un ringraziamento speciale ai nostri medici e ai volontari della CRI di Sumirago-Gallarate, alla nostra Polizia Locale, alla Protezione Civile, ai nostri Servizi Sociali e ai volontari che si sono occupati degli aspetti amministrativi e logistici – commenta il sindaco di Sumirago Mauro Croci -. Grazie a Yvonne e Fortunato come sempre abili a coordinare le operazioni. Un team imponente che ci ha consentito di fornire a domicilio ai nostri concittadini più fragili questo servizio fondamentale per farci uscire al più presto da questa pandemia. È una bella emozione e per me un grande onore essere il primo cittadino di una comunità così attenta e generosa. Grazie mille a chi ha reso possibile tutto ciò».