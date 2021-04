Vaccinazioni agli insegnanti: si faranno solo quelli già prenotati

Regione Lombardia completa la convocazione dei docenti prenotati per il vaccino poi sospenderà la campagna.

È la stessa vicepresidente Moratti a spiegare cosa succede dopo la decisione del Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha chiesto la sospensione delle prenotazioni del personale scolastico under 60: « Come Regione naturalmente abbiamo prontamente aderito. Abbiamo deciso tuttavia di esaurire entro la settimana la vaccinazione delle 4mila persone che si erano già prenotate e di mantenere la possibilità di registrazione attiva, così da poterli chiamare quando arriverà il loro turno, in base all’età».