Vaccinazioni agli over80: in arrivo la seconda tornata di convocazioni

La campagna vaccinale per gli over 80 non finirà l’11 aprile ma nei giorni immediatamente successivi. Il sistema di prenotazione di Aria ha inviato, lo scorso weekend, 115.000 sms di convocazione. Ma la platea dei richiedenti non si è esaurita. Nei prossimi giorni arriverà la seconda “ondata” di convocazioni che esaurirà le agende dei punti vaccinali.

Nel caso, però, che qualcuno non riceva il messaggio o la telefonata di prenotazione dovrà segnalare il proprio nominativo. A chi? Presto verrà definito il percorso per la registrazione locale, cioè direttamente all’azienda ospedaliera di riferimento così da essere convocato: « Il sistema di Aria non permette di intervenire per verificare la situazione – spiega il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – nel caso ci fosse anche un piccolo errore di iscrizione e prenotazione, non è possibile correggere e si rimane fuori. Nessuno, però, rimarrà senza vaccino per cui la campagna proseguirà almeno fino al 15 aprile così da recuperare tutti i non convocati che si erano registrati».

Sul fronte delle scuola, la campagna vaccinale va esaurendosi, rimangono quei docenti o tecnici che avevano dovuto saltare l’appuntamento perchè in quarantena. Fino a oggi è stato raggiunto più dell’80% del percolale scolastico che nel settembre scorso aveva aderito allo screening sierologico.