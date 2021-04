Vaccinazioni a domicilio a Gavirate, un lavoro di squadra per raggiungere gli allettati

Oltre un centinaio di ultratottantenni allettati saranno vaccinati sabato 10 aprile. Succederà a Gavirate grazie a un gioco di squadra che vede 6 medici di medicina generale, insieme a 12 infermieri volontari, due dottori della Croce Rossa più personale ausiliario e autisti, otto volontari della protezione civile coordinati dal vice sindaco Massimo Parola, e gli agenti di polizia locale.

Una complessa macchina che si metterà in moto sin dalle 8 del mattino per completare tutte le operazioni entro sera.

Sarà proprio il vicesindaco ad andare a ritirare le dosi del vaccino Moderna alla farmacia dell’ospedale di Varese, insieme al comandante della Polizia locale. Torneranno in comune, dove sarà allestita la centrale operativa per preparare le dosi e registrare le somministrazioni. Ogni medico assistito da due infermieri, a bordo di una vettura, raggiungerà l’abitazione dell’assistito già inserito nel portale dedicato. Farà da supporto un’ambulanza della Croce Rossa per i casi di emergenza.

Le dosi di vaccino arriveranno in una borsa termica e verranno spacchettate a mano a mano che saranno necessarie. Una volta infialate, le dosi hanno una durata dell’efficacia di sei ore. Sarà dunque importante il coordinamento e il gioco di squadra tra tutti gli attori coinvolti.