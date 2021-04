Vaccinazioni in ospedale a Tradate e Angera, dopo gli over80 toccherà ai sessantenni

I centri vaccinali di Angera e Tradate proseguiranno dopo aver convocato tutti gli over 80. Le dieci linee attive, cinque per ospedale, continueranno anche in futuro, una volta esauriti i richiami per gli ultraottantenni. Verranno convocati i soggetti coinvolti dalla progressione della campagna quindi per fasce di età. Le agende dell’Ondoli e del Galmarini andranno a sommarsi a quelle già attive della Sette Laghi per Schiranna e Rancio Valcuvia.

“Con l’inizio della vaccinazione del target 60-64 anni, gli hub di Tradate e Angera, istituiti da pochi giorni su determinazione di Regione Lombardia, inizieranno ad essere operativi. È una vittoria del territorio del Seprio e dell’angerese. Ringrazio i parlamentari Dario Galli e Stefano Candiani per aver sostenuto insieme al sottoscritto questa iniziativa. Come consigliere regionale sono orgoglioso del ruolo di ascolto delle esigenze del territorio che ricopre l’istituzione che rappresento”.