Vaccini, raggiunta la soglia delle 500 mila somministrazioni al giorno

Mezzo milione al giorno: è il numero prefissato per la fine di aprile dal generale Francesco Figliuolo, nominato commissario straordinario dal Governo Draghi, soglia raggiunta nella giornata di ieri.

L’annuncio è stato dato in tv al programma «Porta a Porta». Nel dettaglio il numero di somministrazioni è stato pari a 497.993 dosi.

«Quando avremo messo in sicurezza gli over 65, anche solo con una prima dose, a quel punto si può pensare di dare la possibilità alle aziende di vaccinare il proprio personale e superare il concetto di classe di età», ha affermato il commissario straordinario spiegando che «ci sono le potenzialità per arrivare anche a 6-700 mila»

IL PUNTO SUI VACCINI

la disponibilità c’è e in Italia sono conservati ora circa 5,5 milioni di dosi di vaccini, come riporta l’Ansa. A maggio sono attesi 15 milioni di vaccini e a giugno addirittura 31 milioni, più di un milione al giorno in media.