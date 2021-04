A fare il vaccino con il taxi gratuito: “Adesso anche per gli over 70”

Con l’avanzamento della campagna vaccinale si estende anche l’iniziativa “Taxi con il Cuore” di Family Care per garantire una corsa gratuita andata e ritorno ai cittadini che saranno chiamati alla vaccinazione anti Covid nelle strutture di Varese. L’iniziativa della realtà specializzata nell’assistenza domiciliare del gruppo Openjobmetis era fino ad oggi riservata agli over 80, ma ora viene estesa anche a tutti i 70enni.

Per poter usufruire del servizio basterà contattare la filiale Family Care di Varese (da lunedì a venerdì in orario 9-13 e 14-18) al numero di telefono 03321430125. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l’utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi (in base alla data e all’orario della convocazione al vaccino), sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Per il ritorno sarà sufficiente richiamare Radio Taxi Varese con il medesimo codice e concordare il viaggio di rientro.

Il progetto lanciato a fine marzo ha già permesso a molti anziani di recarsi in sicurezza e autonomia verso il centro vaccinale, oltre a sostenere una categoria di lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi economica.

«Siamo ben consapevoli di quanto sia importante accelerare per garantire la copertura vaccinale al più ampio numero possibile di anziani ai quali siamo quotidianamente vicini con i nostri servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera –aveva spiegatoRosario Rasizza, Amministratore Delegato di Family Care nel lanciare l’iniziativa-. Ma sappiamo anche quanto la solitudine e la non piena autosufficienza possano costituire un forte ostacolo. Ecco spiegato, quindi, il motivo alla base del nostro accordo con Radio Taxi Varese, rappresentativa, a sua volta, di un’altra categoria che sta particolarmente soffrendo le conseguenze della pandemia. Siamo orgogliosi di continuare a fare la nostra parte in questa importante battaglia che colpisce tutti”.