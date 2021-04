Vaccino anticovid: prenotazioni aperte agli over 50 con patologie croniche

Prenotazioni aperte per il vaccino anticovid a tutti gli over 50 con patologia che preveda l’esenzione. L’apertura ulteriore delle agende alla fascia 50-54 è avvenuta nella serata di mercoledì alle ore 21.

I fragili di età compresa tra 50 e 59 anni, in possesso di un’esenzione per una patologia che possa aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid19, ma che non ha quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili può richiedere l’appuntamento direttamente dal portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Si tratta di cinquantenni affetti da malattie di tipologie prese in considerazione per la categoria “estremamente vulnerabile” ma il cui livello di gravità è inferiore.

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità:

tramite sportello Postamat, anche se non si è correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

telefonando al numero verde 800 894545

Per maggiori informazioni vai su: http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc

Le modalità di prenotazione delle vaccinazioni anti Covid19 sono disponibili sul sito della Regione Lombardia e sul portale di prenotazione.