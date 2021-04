I vandali danneggiano ancora la chiesa del Lazzaretto a Golasecca

I vandali profanano ancora la chiesa del Lazzaretto a Golasecca, danneggiando anche la porta e mettendo in disordine gli interni.

Galleria fotografica Chiesa Lazzaretto vandali Golasecca 6 di 7

È il secondo episodio in meno di un mese: ignoti erano infatti già entrati nel piccolo edificio sacro lo scorso 21 marzo (il parroco aveva sporto denuncia ai Carabinieri).

«Che poveri fratelli o sorelle, coloro che vivono tali azioni verso la chiesetta e la sua Comunità» dice don Hervè Simeoni. «Signore aiutali a costruire azioni di servizio e di cuore» dice il parroco.

La chiesa dei Santi Simone e Giuda si trova nei boschi vicino al paese, deve il suo nome popolare – “del Lazzaretto” – al fatto di essere stata edificata durante la peste del 1630 (fu poi ampliata nell’Ottocento).

Proprio per il suo legame con la pandemia di peste, la statua del Cristo deposto – nota come “Gesù del Lazzaretto” – è stata spostata ad aprile 2020 nella parrocchiale del paese, per essere pregata in questo contesto di nuova epidemia Covid: uno spostamento provvidenziale, forse, perché ha sottratto l’amata effige ai vandali