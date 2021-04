Varese, allarme della Croce Rossa: “Attenti ai falsi volontari che vi chiedono soldi”

«Un fatto gravissimo che si sta verificando sul nostro territorio». Le parole di Angelo Michele Bianchi, presidente del comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, non lasciano adito a dubbi. Nel Varesotto non è in atto alcuna raccolta fondi “porta a porta” e le persone che si spacciano come volontari sono semplicemente dei truffatori senza alcun mandato da parte della CRI.

«Il Comitato è venuto a conoscenza del fatto che alcuni malintenzionati si presentano nelle abitazioni private, identificandosi come volontari della Croce Rossa Italiana – senza avere nessuna qualifica – chiedendo donazioni in denaro a sostegno delle attività. Tali attività però non hanno nulla a che vedere con la CRI e gli individui che le realizzano, benché in divisa, non appartengono alla nostra Associazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni, con l’intento di appropriarsi in modo indebito di denaro» prosegue la nota firmata da Bianchi.

La raccomandazione è quindi quella di non accogliere in casa questi individui e di contattare immediatamente le forze dell’ordine per segnalare eventuali visite e richieste. La Croce Rossa Italiana infatti richiede eventuali donazioni solo ed esclusivamente attraverso bonifici bancari (le istruzione sul sito www.crivarese.it) oppure con donazioni dirette durante attività organizzate in luoghi pubblici e gestite dal nostro personale autorizzato in divisa.

Chi volesse sostenere il Comitato di Varese della CRI ha a disposizione l’IBAN IT62R 02008 10800 000106027389 intestato appunto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese.